Заключенных в Кемеровской области заставляют подписывать договоры с ЧВК «Вагнер»‎

«Тайга.Инфо»‎* получила обращение родственников заключенных из ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области. По их словам, осужденных заставляют через избиения и пытки подписывать договоры с ЧВК «Вагнер»‎ и отправляться на фронт в Украину.

«В ИК-37 идут массовые издевательства, избиения заключенных, вплоть до пыток и применения электрошокеров. Всё началось с того, как прилетел военный самолет ЧВК «Вагнер»‎. Мы, родственники заключенных, знаем точно, что их насильно заставляют подписывать договоры, чтобы поехать воевать. Некоторые заключённые сильно избиты, их передвижения сейчас возможны только с помощью сокамерников», — сказано в анонимном обращении.

Некоторых мужчин пристегивали наручниками к батарее на 19 часов. По словам родственников, в Украину планируют отправить 120 заключенных. Одного из них, по словам его жены Ольги, уже забрали.

«Раньше муж звонил каждый день. Последний раз я с ним поговорила 30 октября. Он как обычно пожелал спокойной ночи и сказал, что утром позвонит. Но так и не позвонил. Я на сто процентов уверена, что он не мог пойти туда сам добровольно. Какой смысл человеку подписывать контракт, если у него уже собирались документы на УДО. В ноябре должны были уже начать всё подготавливать, и к Новому году — домой», — рассказала журналистам Ольга.

В администрации ИК-37 ей ничего не ответили: точнее, сказали, что направили ответ на электронную почту. Но женщине ничего не приходило. В распоряжении редакции есть один из ответов администрации колонии в отношении другого заключенного, что он «в учреждении ФКУ ИК-37 не содержится».

Часть родственников говорит, что осужденных могли вывести в Томскую область и там готовить к отправке 16 или 27 ноября. Часть заключенных уже в зоне «спецоперации»‎, добавили они.

В колониях отменили свидание со ссылкой на карантин. Такие методы уже применяли в других регионах. Родственники, прибывшие в колонию в Новосибирской области, не смогли попасть к родным. Вышедший в тот же день заключенный подтвердил, что в ИК приезжали вербовщики ЧВК «Вагнер»‎, и часть мужчин согласилась отправиться на фронт.

Правозащитники Gulagu.Net сообщали о вербовке заключенных в ряды наемников еще весной. По их словам, сейчас «вагнеровцы»‎ добрались до колоний в Приморском крае и Якутии.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.