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Журналиста из Якутии оштрафовали за слово «фронт»‎ в эфире «Дождя»‎*

15.11.2022

Слово «фронт»‎ суд посчитал «дискредитацией армии»‎

Заместителя главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова оштрафовали за «дискредитацию армии» на 30 тыс. рублей. В эфире канала «Дождь»‎* он использовал слово «фронт»‎, которое и стало причиной преследования. 

Как пишет «7x7»‎, Ефремов участвовал в эфире от 25 сентября и давал комментарий о протестах женщин против мобилизации. Фразу «женщину же на фронт не отправишь» суд признал «дискредитацией армии».

В постановлении сказано, что слово «фронт» относится к войне, а Россия ведет «специальную военную операцию». Журналист должен был использовать «линия соприкосновения», объяснил суд.

Тимофей Ефремов рассказал журналистам «Сибирь.Реалии»‎*, что не участвовали в заседании: его не оповестили о точном времени. Само дело он назвал «абсурдным»‎: по его наблюдениям министр обороны России Сергей Шойгу и другие чиновники неоднократно использовали слово «фронт»‎. Штраф он планирует обжаловать. 

За интервью «Дождю»‎* в сентябре уволили журналистку из Ижевска Надежду Филиппову. Она рассказывала о массовой стрельбе в школе №88. Редактор посчитал, что она не могла говорить без согласия руководства. В Белгороде полиция опросила журналистку издания FONAR.TV Валерию Кайдалову — также после комментария «Дождю»‎* об обстановке в городе. 


*«Дождь»‎ и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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