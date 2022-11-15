Журналиста из Якутии оштрафовали за слово «фронт»‎ в эфире «Дождя»‎*

Заместителя главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова оштрафовали за «дискредитацию армии» на 30 тыс. рублей. В эфире канала «Дождь»* он использовал слово «фронт», которое и стало причиной преследования.
Как пишет «7x7», Ефремов участвовал в эфире от 25 сентября и давал комментарий о протестах женщин против мобилизации. Фразу «женщину же на фронт не отправишь» суд признал «дискредитацией армии».
В постановлении сказано, что слово «фронт» относится к войне, а Россия ведет «специальную военную операцию». Журналист должен был использовать «линия соприкосновения», объяснил суд.
Тимофей Ефремов рассказал журналистам «Сибирь.Реалии»*, что не участвовали в заседании: его не оповестили о точном времени. Само дело он назвал «абсурдным»: по его наблюдениям министр обороны России Сергей Шойгу и другие чиновники неоднократно использовали слово «фронт». Штраф он планирует обжаловать.
За интервью «Дождю»* в сентябре уволили журналистку из Ижевска Надежду Филиппову. Она рассказывала о массовой стрельбе в школе №88. Редактор посчитал, что она не могла говорить без согласия руководства. В Белгороде полиция опросила журналистку издания FONAR.TV Валерию Кайдалову — также после комментария «Дождю»* об обстановке в городе.
*«Дождь» и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранными агентами».