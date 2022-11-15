Журналиста из Якутии оштрафовали за слово «фронт»‎ в эфире «Дождя»‎*

Заместителя главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова оштрафовали за «дискредитацию армии» на 30 тыс. рублей. В эфире канала «Дождь»‎* он использовал слово «фронт»‎, которое и стало причиной преследования.

Как пишет «7x7»‎, Ефремов участвовал в эфире от 25 сентября и давал комментарий о протестах женщин против мобилизации. Фразу «женщину же на фронт не отправишь» суд признал «дискредитацией армии».

В постановлении сказано, что слово «фронт» относится к войне, а Россия ведет «специальную военную операцию». Журналист должен был использовать «линия соприкосновения», объяснил суд.

Тимофей Ефремов рассказал журналистам «Сибирь.Реалии»‎*, что не участвовали в заседании: его не оповестили о точном времени. Само дело он назвал «абсурдным»‎: по его наблюдениям министр обороны России Сергей Шойгу и другие чиновники неоднократно использовали слово «фронт»‎. Штраф он планирует обжаловать.

За интервью «Дождю»‎* в сентябре уволили журналистку из Ижевска Надежду Филиппову. Она рассказывала о массовой стрельбе в школе №88. Редактор посчитал, что она не могла говорить без согласия руководства. В Белгороде полиция опросила журналистку издания FONAR.TV Валерию Кайдалову — также после комментария «Дождю»‎* об обстановке в городе.

*«Дождь»‎ и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.