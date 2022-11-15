Bloomberg: Госсекретарь США планирует посетить Китай в следующем году

Bloomberg отмечает, что после встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина отношениях двух стран потеплели. Переговоры прошли перед началом саммита G20 в Индонезии. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже планирует посетить Китай в начале следующего года.

Вчера Си Цзиньпин и Байден впервые провели личную встречу как лидеры двух стран. Переговоры длились около трех часов. Они нашли точки для сотрудничества по вопросам об изменениях климата и продовольственной безопасности. Оба осудили Россию за угрозы ядерным оружием.

Байден в конце встречи добавил, что новой холодной войны не должно быть. Стороны также согласились с необходимостью преодолеть политические разногласия для совместной работы над глобальными проблемами.

В последние годы отношения США и Китая были напряженными. Особенно обострились разногласия после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе. В Вашингтоне также говорили, что Китай остается одной из главных угроз для США.