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#Новости

Жилые дома атакованы в Киеве и других городах Украины

15.11.2022

Взрывы были и в других городах страны

UPD:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что тело одного погибшего достали из-под завалов в доме в Печерском районе. 

Украинские Telegram-каналы публикуют видео из Киева. Ракеты попали в несколько жилых домов. Горит практически целый подъезд. 


Также удары были в Кривом Роге, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Ковеле, Одесской, Черкасской, Хмельницкой, Киевской и Львовской областях. В Харькове остановлено метро, в нескольких городах перебои со светом и водой. 

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева в результате обстрела пострадали в два жилых дома. Он также уточнил, что еще несколько ракет сбили над городом ПВО. 

Воздушная тревога была объявлена также в Сумской и Одесской областях. Сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. В Киеве после взрыва очевидцы видели столб черного дыма. Фото и видео взрыва опубликовали в канале «Политика страны»‎. 

Глава офиса президента Андрей Ермак в Twitter предположил, что так Россия отвечает на речь Владимира Зеленского на G20. 

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают», — написал Ермак.



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