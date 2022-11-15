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#Новости

Верховный лидер «Талибана»‎* приказал вернуть отрубание рук и забивание камнями в качестве наказаний

15.11.2022

Он призвал руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров

Верховный лидер «Талибана»* и эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал вернуть публичные казни, забивание камнями и отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления. По его словам, суды должны руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров, пишет The Guardian.

Этот приказ будет обязательным к исполнению для судей. На встрече со служителями «правосудия»‎ он призвал обращать особое внимание на кражи, разбой, прелюбодеяние, употребление алкоголя, вероотступничество и другие преступления, которые относятся к категории «худуд», и наказание по ним не может смягчаться. 

Талибы пришли к власти в августе 2021 года. Сначала они обещали, что в стране не будут нарушаться права человека. Но несмотря на эти заявления, в стране снова ограничили женское образование и усилили религиозные законы. 


*«Талибан»‎ признан в России террористической организацией и запрещен. 


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