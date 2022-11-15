Верховный лидер «Талибана»‎* приказал вернуть отрубание рук и забивание камнями в качестве наказаний

Верховный лидер «Талибана»* и эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал вернуть публичные казни, забивание камнями и отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления. По его словам, суды должны руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров, пишет The Guardian.

Этот приказ будет обязательным к исполнению для судей. На встрече со служителями «правосудия»‎ он призвал обращать особое внимание на кражи, разбой, прелюбодеяние, употребление алкоголя, вероотступничество и другие преступления, которые относятся к категории «худуд», и наказание по ним не может смягчаться.

Талибы пришли к власти в августе 2021 года. Сначала они обещали, что в стране не будут нарушаться права человека. Но несмотря на эти заявления, в стране снова ограничили женское образование и усилили религиозные законы.

*«Талибан»‎ признан в России террористической организацией и запрещен.