Сооснователя «Диссернета»‎ Андрея Заякина внесли в список «террористов и экстремистов»‎

РИА Новости сообщили, что основателя «Диссернета»‎, журналиста Андрея Заякина Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов»‎. В конце октября его обвинили в федеральный розыск, журналист покинул Россию.

По сведениям Басманного суда, на него заведено уголовное дело о «финансировании экстремистской деятельности»‎ (ч.1 ст.282.3 УК РФ). Он жертвовал ФКБК* в 2021 году.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий: у него был запрет выходить из дома с 20:00 до 8:00, общаться с кем-то кроме родственников, пользоваться интернетом и почтой. Максимальное наказание, которое грозит Заякину — восемь лет тюрьмы.

*ФБК российские власти считают «экстремистской организацией»‎, ее деятельность запрещена в России.