Бывший представитель «Аэрофлота»‎ в Великобритании получил срок за госизмену

Мосгорсуд вынес приговор бывшему представителю «Аэрофлота»‎ в Великобритании Дмитрию Федоткину. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

Приговор вынесли еще 25 августа, но до этого о нем не было известно. Суд проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены. Сейчас на приговор подана апелляционная жалоба.

«Приговором суда Федоткину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительного колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей»‎, — цитирует суд «Интерфакс»‎.

Следствие не комментировало дело Федоткина. О нем писали в 2020 году: тогда сообщалось, что он может быть связан с британской разведкой. Лефортовский суд отправил Федоткина под арест 11 ноября 2020 года. Обвинение ФСБ предъявила ему 22 ноября. ТАСС писало, что Федоткин не признал вину, не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.