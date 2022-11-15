Бэнкси подтвердил авторство семи работ в Украине

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в разных городах Украины, включая Киев, Ирпень и Бородянку. Работы созданы в местах, наиболее пострадавших от российских обстрелов, пишет The Art Newspaper.

О том, что анонимный художник находится в Украине, стало известно на прошлой неделе — тогда СМИ сообщили, что в Киеве и Киевской области нашли три граффити, созданных Бэнкси.

На одном из муралов изображен мужчина, похожий на президента России Владимира Путина — маленький мальчик швыряет его на пол во время поединка по дзюдо. Другая работа изображает двух детей, качающихся на импровизированных качелях, сделанных из противотанкового ежа. Также есть фреска, на которой гимнастка выполняет стойку на руках на фрагменте разрушенного дома. Бэнкси подтвердил, что является автором этих и еще четырех работ в Киевской области.