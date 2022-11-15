Мать срочника из Петербурга сообщила о гибели его сослуживца в Белгородской области

Мать срочника, находящегося в Белгородской области, рассказала о гибели его сослуживца в результате обстрела на российско-украинской границе. Женщина записала видеообращение с просьбой «разобраться в ситуации», ролик опубликовал активистский Telegram-канал «Совет матерей и жен»

Видео записала жительница Петербурга Оксана Абрамова. Она рассказала, что во время последнего телефонного разговора ее сын сообщил ей, что «у них ведется обстрел, и на их глазах подорвало одного парня». Свидетелями его гибели стали и другие срочники, они рассказали своим родным похожую историю. Она попросила «помочь и разобраться» в этой ситуации.

Вчера в Петербурге матери срочников провели пикет у здания военной прокуратуры. Они требовали встречи с командующим Западным военным округой Романом Бердниковым и военным прокурором Петербурга Вячеславом Лабутиным. Женщины утверждают, что командование отправило их сыновей-срочников в Белгородскую область под предлогом командировки.



