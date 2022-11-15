Лавров подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите G20 на Бали, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. При этом условия мира, выдвинутые Владимиром Зеленским, дипломат назвал «неадекватными».

«Мы многократно, устами президента подтверждали, что мы не отказываемся от переговоров, если кто и отказывается — так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться», — сказал Лавров журналистам. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом условия мира, выдвинутые Киевом, Лавров счел «неадекватными», а риторику президента Украины Владимира Зеленского он назвал «русофобской».

Лавров добавил, что провел короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили возможность мирных переговоров по Украине. Российский дипломат сообщил им, что Киев «срывает переговорный процесс».

Говоря о дальнейших контактах Макрона с Владимиром Путиным, Лавров заявил, что французский лидер подтвердил готовность продолжать переговоры по Украине. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщи, что французский лидер планирует позвонить президенту РФ после саммита G20.



