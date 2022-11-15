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#Новости

Власти Чукотки прекратили сотрудничество с WWF из-за того, что фонд «финансируется врагами»

15.11.2022

Депутаты считают, что деятельность организации угрожает национальной безопасности России

Власти Чукотского автономного округа прекратили сотрудничество со Всемирным фондом дикой природы (WWF), заявив, что организация «финансируется врагами» и «угрожает национальной безопасности России». Такое решение приняло законодательное собрание региона.

«По мнению парламентариев и общественников, Всемирный фонд дикой природы угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей Чукотки», — говорится в сообщении на сайте регионального парламента.

Чукотские депутаты считают, что WWF «под видом защиты природы» стремится лишить Россию некоторых территорий, признавая их подлежащими особой охране.

«На этих территориях прекращается социально-экономическая деятельность, а местные жители лишаются земли для ведения традиционного образа жизни», — говорится в сообщении.

Глава регионального ОНФ Алена Вакарик назвала решение о прекращении сотрудничества с WWF особенно важным в условиях противостония России «коллективному Западу». По ее словам, зарубежные организации участвуют в «информационно-психологической войне против России». 

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