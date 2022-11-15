Власти Чукотки прекратили сотрудничество с WWF из-за того, что фонд «финансируется врагами»

Власти Чукотского автономного округа прекратили сотрудничество со Всемирным фондом дикой природы (WWF), заявив, что организация «финансируется врагами» и «угрожает национальной безопасности России». Такое решение приняло законодательное собрание региона.

«По мнению парламентариев и общественников, Всемирный фонд дикой природы угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей Чукотки», — говорится в сообщении на сайте регионального парламента.

Чукотские депутаты считают, что WWF «под видом защиты природы» стремится лишить Россию некоторых территорий, признавая их подлежащими особой охране.

«На этих территориях прекращается социально-экономическая деятельность, а местные жители лишаются земли для ведения традиционного образа жизни», — говорится в сообщении.

Глава регионального ОНФ Алена Вакарик назвала решение о прекращении сотрудничества с WWF особенно важным в условиях противостония России «коллективному Западу». По ее словам, зарубежные организации участвуют в «информационно-психологической войне против России».