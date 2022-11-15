Baza: в Мелитополе мобилизованные открыли стрельбу в кафе

Российские мобилизованные устроили перестрелку в кафе «Джокер» в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 11 ноября. Перестрелке предшествовала пьяна ссора, причины конфликта не уточняются. В результате происшествия был ранен один человек — он получил ранение в плечо. Является ли он военным или обычным посетителем, неизвестно.

Военная полиция задержала на месте происшествия 12 человек — семерых рядовых, двоих младших сержантов, ефрейтора, капитана и лейтенанта. Их доставили в распоряжение роты военной полиции и поместили в комнату для временно задержанных.