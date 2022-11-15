Следователи проверяют видео с казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина

Следственный комитет проводит проверку после публикации видео с казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, добровольно сдавшегося в плен и решившего перейти на сторону Украины. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала Москалькова изданию.

Ранее миллиардер и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность американских спецслужб к убийству Евгения Нужина. Бизнесмен утверждает, что якобы провел опрос среди наемников и выяснил, что они не имеют отношения к убийству бывшего заключенного.

Видео внесудебной расправы над Евгением Нужиным распространили аффилированные с ЧВК «Вагнер» Telegram-каналы. На видео бывший заключенный предстает с приклеенной к камню головой. Перед смертью он рассказывает, что в сентябре решил перейти на сторону Украины, но через два месяца его похитили из Киева. По его словам, он очнулся в подвале, после чего ему сообщили, что его собираются «судить». После этих слов неизвестный разбивает Нужину голову кувалдой.

Правозащитники предполагают, что Нужин оказался в распоряжении российских сил в результате обмена пленными 11 ноября. Экс-советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова тогда сообщила, что это был обмен с участием ЧВК «Вагнер».

Один из источников Gulagu.net в Киеве подтвердил, что заключенного выдали по обмену. По его информации, российская сторона выдала за одного Нужина 20 украинских пленных. После этого мужчину «отдали вагнеровцам на растерзание». Другой источник утверждает, что Нужина не обменяли, а похитили и вывезли на территорию, подконтрольную российским войскам.