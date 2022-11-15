Казанский стрелок Ильназ Галявиев полностью признал вину в убийстве девяти человек

Ильназ Галявиев, открывший стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года, полностью признал вину в убийстве девяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Галявиеву предъявлено обвинение сразу по четырем уголовным статьям — убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изготовление (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и хранение (ч. 1 статьи 222.1 УК РФ) взрывчатых веществ, а также умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Психолого-психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175. В результате нападения погибли девять человек, семеро из них — дети.



