Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Численность населения Земли достигла отметки в 8 миллиардов человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН на со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

По данным ООН, прирост населения в 1 млрд человек произошел за последние 12 лет. Следующий рубеж, по подсчетам организации, будет пройден в 2030 году — тогда численность населения достигнет отметки в 8,5 миллиардов. Пик в 10,4 миллиарда ожидается к 2080 году.

Самой густонаселенной страной по-прежнему остается Китай, однако Индия может обогнать его уже к 2024 году — по прогнозам организации, к этому времени в ней будет проживать более 1,43 млрд человек.



Несмотря на увеличение численности населения, темпы его прироста продолжают замедляться. Ожидается, что к 2050 году число жителей более чем в 60 странах мира сократится на 1%.