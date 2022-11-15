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«Громадське»: российские военные при отступлении из Херсона освободили заключенных из городского СИЗО

15.11.2022

На свободе оказались 457 осужденных, 15 из них отбывали пожизненные сроки

Российские войска при отступлении из Херсона освободили всех заключенных из городского СИЗО. Об этом сообщает украинское издание «Громадське».

На свободе оказались 457 осужденных, 15 из них были приговорены к пожизненному заключению. Они отбывали сроки в разных колониях и были временно помещены в Херсонский следственный изолятор.

По данным «Громадське», некоторые сбежавшие уже обратились к украинским военным. Среди них один пожизненно осужденный — его перевезли в Николаев. Где находятся остальные заключенные, пока неизвестно.

Также в СИЗО обнаружили дела 59 человек, которых российские военные задержали в период оккупации. Всех задержанных забрали с собой и повезли в Крым. 

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