В Мелитополе взорвали самодельную бомбу

Представитель главного совета пророссийской администрации Запорожской области Рогов сообщил о взрыве у жилого дома в Мелитополе. По его словам, пострадал один человек.

«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, пострадавшего доставили в реанимацию. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.