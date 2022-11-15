Евросоюз ввел санкции против предполагаемых отравителей Навального*

Евросоюз ввел санкции в отношении предполагаемых участников отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального*. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Под ограничения ЕС попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Станислав Макшаков и Владимир Богданов. Санкции также распространились на Кирилла Васильева и Артура Кирова, которых The Insider** и Bellingcat** называли разработчиками отравляющих веществ из группы «Новичок».

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, врачи назвали причиной нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. Затем оппозиционера вывезли на лечение в Германию. Несколько независимых лабораторий обнаружили на его вещах и в его организме следы яда из группы «Новичок». Российские власти отрицают причастность к отравлению и сам факт отравления.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**The Insider и Bellingcat российские власти считают «нежелательными организациями»‎ и «иностранными агентами»‎.