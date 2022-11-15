Зеленский предложил сделать бессрочной зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зерновую сделку бессрочной. С соответствующим заявлением он выступил в видеообращении к участникам саммита G20 на Бали.

«Я считаю, что наша инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Поэтому для этого предлагаю расширить инициативу по экспорту зерна на другие наши порты, в частности, на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области», — сказал он.



По мнению Зеленского, формат зерновой сделки можно использовать для заключения мирного договора с Россией. С одной стороны будут выступать Украина, Турция и ООН, с другой — Россия, Турция и ООН. Украинский лидер подчеркнул, что такой договор возможен лишь при соблюдении десяти формул мира, выдвинутых Киевом.

В конце октября Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за атак беспилотников на свои суда. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Спустя четыре дня российская сторона решила возобновить участие в договоре. Официальный представитель МВД Игорь Конашенков заявил, что Украина пообещала использовать морской гуманитарный коридор «только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». РФ сочла данные Киевом гарантии достаточными для возобновления участия в зерновой сделке, отметил он.

Турция, Россия, Украина и ООН подписали четырехстороннее соглашение о содействии вывозу зерна из украинских портов в конце июля. Документ зафиксировал создание коридора, по которому украинское зерно вывозится по Черному морю.

