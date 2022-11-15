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#Новости

Зеленский в выступлении на саммите G20 назвал десять условий мира с Россией

15.11.2022

Саммит проходит 15-16 ноября на Бали

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего онлайн-выступления на саммите G20 на Бали озвучил свои условия для мирного урегулирования конфликта с Россией. Полную запись его речи опубликовало украинское издание «Страна».

«Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами», — заявил президент.

Всего Зеленский выдвинул 10 условий мира с Россией:

  • Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;
  • Обеспечение продовольственной безопасности Украины;
  • Обеспечение энергетической безопасности Украины;
  • Освобождение всех пленных и депортированных;
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • Возвращение справедливости;
  • Противодействие экоциду;
  • Недопущение эскалации;
  • Фиксация окончания войны. 
Украинский лидер предложил РФ провести обмен пленными по формуле «всех на всех». Он потребовал вернуть не только военнопленных, но и мирных жителей, вынужденно выехавших на территорию России. 

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма по выплате репараций Украине в связи с российской агрессией. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 стран (в том числе сама Россия), еще 73 — воздержались.

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