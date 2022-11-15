Пригожин попросил проверить американские спецслужбы на причастность к убийству завербованного в ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина

Миллиардер и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность американских спецслужб к убийству завербованного заключенного Евгения Нужина, добровольно сдавшегося в плен и решившего перейти на сторону Украины. Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

В заявлении говорится, что Нужин «являлся сотрудником ЧВК "Вагнер", попал в плен и дал несколько интервью украинским журналистам». Пригожин утверждает, что якобы провел опрос среди наемников и выяснил, что они не имеют отношения к убийству бывшего заключенного.

«В случае выявления таких нарушений, к бойцам ЧВК "Вагнер" применяются дисциплинарные наказания в виде общественного порицания, наложения взыскания с занесением в личное дело, а также внеочередных дежурств. И, напротив, жестокие убийства характерны для американских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — заявил бизнесмен, уточнив, что для него «совершенно очевидно», что Нужина «зверски» убили сотрудники спецслужб США.

Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой выяснить обстоятельства убийства Нужина. Он также попросил выяснить у спецслужб США и НАТО, принимали ли их сотрудники участие «в похищении, допросах и казни» бывшего заключенного.

Ранее телеграм-канал GREY ZONE, аффилированный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео внесудебной расправы над завербованным заключенным Евгением Нужиным. На видео Нужин предстает с приклеенной к камню головой. Перед смертью он рассказывает, что в сентябре решил перейти на сторону Украины, но через два месяца его похитили из Киева. По его словам, он очнулся в подвале, после чего ему сообщили, что его собираются «судить». После этих слов неизвестный разбивает Нужину голову кувалдой.



