Генассамаблея ООН приняла резолюцию о выплате репараций Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма по выплате репараций Украине в связи с российской агрессией, сообщает Reuters. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 стран (в том числе сама Россия), еще 73 — воздержались.

Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ предлагает ООН в сотрудничестве с Украиной создать международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда», причиненных Россией украинской стороне.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что положения резолюции «юридически ничтожны и недействительны», и призвал страны голосовать против нее. По его мнению, документ даст возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное вооружение.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обвинил «англосаксов» в попытках разворовать замороженные российские активы. Он также призвал принять аналогичные меры в отношении США. «Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri