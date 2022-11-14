264-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Он сказал, что это большая победа и что так, шаг за шагом, ВСУ возвращают страну. Другие, чужие территории Киев не интересуют, добавил он.

На ежедневном брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать визит Зеленского в город.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это [Херсон] — территория РФ»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

Зеленский вечером сообщил, что в Херсонской области зарегистрировано 400 военных преступлений после вывода российских военных. Обнаружены убитые гражданские и военные.

Жаловавшихся морских пехотинцев из 155-й отдельной бригады ТОФ в наказание отправили на штурм Павловки. Они рассказали губернатору Приморского края о больших потерях и бестолковом командовании. Теперь потери составили уже около 500 человек. Военнослужащий из подразделения рассказал, что они постоянно живут под обстрелом, не могут уволиться или отступить. «Здесь нет закона»‎, — добавил он.

Сразу несколько населенных пунктов в российских приграничных регионах попали под обстрел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Валуйского городского округа. ПВО сбили две ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Минометный обстрел был в селе Борки. Обошлось без жертв и пострадавших, есть разрушения в домовладениях. Снаряды прилетели на территорию села Козинка. Пострадавших нет, горело топливо в емкости. Попадания были в Губкинском городском округе, село Игоревка, в посёлке Ленинский. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе работала система ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

В Курской области, по информации главы региона Романа Старовойта, обстреляли поселки Попово-Лежачи, Краснооктябрьский, Теткино, село Замостье. Пострадали частные дома, сахарный завод. В Замостье взрывное устройство сбросили с дрона на многоквартирный жилой дом. Пострадавших нет, ущерб оценивают.

В Украине вынесли приговор бойцу ДНР, воевавшему в российской армии, за обстрел жилых домов в Мариуполе. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях. Имя осужденного не называют — только прозвище «Фил»‎, пишет ВВС . По данным следователей, он в качестве оператора-наводчика танка Т-72 произвел по жилым многоэтажкам в Мариуполе не менее 20 выстрелов. Его захватили в апреле в Донецкой области.

«Интерфакс»‎ со ссылкой на Минобороны сообщил, что российские военные проходят интенсивную подготовку на полигонах Беларуси. Они также проходят «боевое слаживание»‎.

«Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время. На полигонах военнослужащие Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины»‎, — говорится в сообщении Минобороны.

В октябре в Беларусь планировали перебросить около 9 тыс. российских военнослужащих для создания совместной группировки войск.

Разведка Британии пишет, как повлияет зима на ведение боев. Световой день сократится до 9 часов в день по сравнению с 15-16 часами в разгар лета. Это приведет к меньшему количеству наступлений и более статичным линиям обороны. Способность ночного видения станет более ценной, а войска, не имеющие зимней одежды и жилья, с большой долей вероятности могут пострадать даже от небольших ран. Также примерно вдвое сокращается окно «золотого часа», в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата. Все это, вкупе с погодой, создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск и обслуживания техники.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что вполне возможно сдача Херсона была поручена Суровикину для большего натиска на Донецкую область.

По мере прибытия мобилизованных атаки в Донецкой области будут усиливаться. Это приведет к тому, что Киеву вероятно придется перебрасывать войска с других направлений. По наблюдениям украинской стороны, российские войска уже возобновили атаки в районе Бахмута и Угледара. Однако практического смысла это не имеет, а мобилизованные недостаточно подготовлены для такого наступления. Вероятно, Суровикин приказал им начать операции в знак серьезной приверженности Путину.

Херсонский успех, по мнению исследователей, во многом обеспечен использованием ракетных систем HIMARS, которые применялись для нарушения российских линий снабжения. Несмотря на то, что поставленные боеприпасы были не приспособлены для разрушения мостов, ВСУ смогли это ограничение обойти, нанося множество точечных ударов по объектам, делая их непригодными для переброски войск и снабжения.

Аналитики подытожили ежедневную сводку шуткой Наполеона: «Никогда не прерывайте своего врага, пока он совершает ошибку».

Этот афоризм как никогда актуален: Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы.