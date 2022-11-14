Губернатор Липецкой области пообещал обратиться в Минобороны из-за отправки мобилизованных на передовую в Сватово

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов намерен обратиться в Минобороны РФ из-за отправки неподготовленных мобилизованных на передовую в Луганской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артамонов рассказал, что к нему обратились жены и матери мобилизованных. Они утверждают, что их мужчин без предварительной подготовки и должного оснащения бросили на линию соприкосновения в Сватово. Командование бросило солдат и оставило их без боеприпасов и средств защиты.

«Мы будем обращаться к Министерству обороны России с просьбой провести проверку и дать пояснения по этим жалобам. Где находятся наши парни? Что с ними? В чём нуждаются? Мы готовы оказать гуманитарную помощь, помочь с транспортом для вывоза раненых. Но и нам, и особенно родственникам нужна объективная, правдивая информация», — написал глава Липецкой области.

«Верстка» опубликовала запись разговора мобилизованного из Липецкой области с родственником. Он утверждает, что они терпят огромные потери, а военное командование их бросило. По его словам, от полка, брошенного на передовую, «почти ничего не осталось» — потери он оценил в 2,5 тысячи человек. Тем, кто отказывается воевать, угрожают наказанием за дезертирство, рассказал военный.

