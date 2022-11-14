США ввели санкции против семьи Сулеймана Керимова

Минюст США внес в санкционный список имена еще 14 россиян и наименования 28 организаций из РФ. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте американского ведомства.

Как следует из заявления на сайте Минюста США, под ограничения попали организации, входящие в «транснациональную сеть, занимавшуюся приобретением технологий в поддержку российского оборонно-промышленного комплекса». Также в черном списке оказались «посредники и другие [лица]» из числа элит, связанных с Кремлем.

В частности, под санкции попали члены семьи российского сенатора Сулеймана Керимова, а также связанные с ним компании. В ведомстве считают, что Керимов через своих родственников, советников и ряд компаний инвестировал в США. Также ограничения коснулись инвестиционной компании Bonum Capital и бизнесмена Мурата Алиева.