Актер Джим Керри и внук Степана Бандеры попали под российские санкции

МИД РФ ввел персональные санкции против ста граждан Канады, «которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса». В список вошли высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты «многочисленных пробандеровских организаций», сообщается на сайте ведомства.

В частности, под российские ограничения попали актер Джим Керри, автор бестселлера «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера. Им запретили въезд в Россию. В министерстве принятые ограничения назвали ответом на аналогичную практику канадских властей.

В октябре канадские власти ввели санкции против россиян, причастных к распространению пропаганды и дезинформации. В список вошли 34 физлица и одна организация.

Ограничения коснулись помощника президента России Владимира Мединского, депутата Госдумы от «Новых людей» Алексея Нечаева. Также санкции ввели против пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Владимира Машкова, журналистов Павла Гусева, Андрея Кондрашова, Тины Канделаки и Дмитрия Губерниева, Наили Аскер-Заде. Среди организаций в санкционном списке оказался телеканал «Звезда».