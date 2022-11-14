«Осторожно, новости»: мобилизованного, выступившего против командования в Подмосковье, хотят привлечь к уголовной ответственности

Военнослужащий, отчитавший командира за ненадлежащую организацию боевой подготовки на военном полигоне «Алабино» в подмосковном парке «Патриот», в настоящее время находится в прокуратуре, выяснили «Осторожно, новости». По данным Telegram-канала, в отношении него хотят возбудить уголовное дело.

«Осторожно, новости» удалось поговорить с очевидцем конфликта, разгоревшегося вчера на военном полигоне в Подмосковье. Он рассказал, что мобилизованного, выступившего против командования, зовут Александр Лешков. Собеседник Telegram-канала охарактеризовал мужчину как приятного человека, который является спортсменом и не пьет.

Источник «Осторожно, новости» уточнил, что Лешков поссорился с подполковником, приехавшим на строевой смотр для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются мобилизованные. Военный выступил от имени сослуживцев и рассказал о том, что у призывников «накипело». Диалог перерос в жаркий спор, в результате которого подполковник толкнул оппонента. Боец не стерпел и толкнул его в ответ.

Теперь Лешкова хотят привлечь уголовной ответственности, рассказал очевидец событий. Сейчас его увезли в прокуратуру, там решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сослуживцы с этим решением не согласны и считают, что он просто выразил мнение большинства. Они намерены собрать петиции, чтобы заступиться за своего товарища.

Напомним, вчера Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором мобилизованный отчитывает командира за ненадлежащую боевую подготовку.

«Один раз мы были на полигоне для стрелков, все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся др***ю (ерундой). <…> Почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне?» — отчитывает командира один из мобилизованных .

Выступивший против командования пожаловался, что мобилизованные «две недели лежали, из двух недель пять раз раз сходили на стрельбы, [выпустили] по 15 патронов». Он назвал такую боевую подготовку «профанацией». По его словам, тренировки представляют собой «имитацию стрельб, имитацию учений и имитацию строя». Мобилизованный добавил, что его вместе с другими военнослужащими регулярно просят написать, чего из экипировки не хватает военным, но результата это не дает.