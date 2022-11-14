Путин разрешил проходить военную службу лицам с двойным гражданством и лицам без гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий на военную службу по призыву лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, что прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами», которые одновременно являются гражданами РФ и другого иностранного государства. Также указ распространяется на тех россиян, которые имеют вид на жительство в другой стране. Кроме того, согласно документу, служить в российской армии смогут лица без гражданства.

Вместе с тем глава РФ запретил служить в российской армии по контракту тем, кто подвергался административному наказанию за употребление наркотиков.