Close

#Новости

Путин разрешил проходить военную службу лицам с двойным гражданством и лицам без гражданства

14.11.2022

Президент РФ подписал соответстующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий на военную службу по призыву лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, что прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами», которые одновременно являются гражданами РФ и другого иностранного государства. Также указ распространяется на тех россиян, которые имеют вид на жительство в другой стране. Кроме того, согласно документу, служить в российской армии смогут лица без гражданства.  

Вместе с тем глава РФ запретил служить в российской армии по контракту тем, кто подвергался административному наказанию за употребление наркотиков. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.