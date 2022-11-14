В Петербурге матери срочников проводят пикет у здания военной прокуратуры с требованием вернуть их детей домой. К месту проведения акции стягивается полиция, сообщает RusNews.

По словам одной из участниц пикета, ее сын уже два месяца находится под регулярными обстрелами в окопах на границе с Белгородской областью. По ее словам, командование отправило туда срочников под предлогом командировки. Женщина рассказала, что неоднократно обращалась в администрацию президента, в Министерство обороны и военную прокуратуру с требованием вернуть сына домой, но внятного ответа так и не получила. Теперь пикетчица намерена добиться встречи с представителями командования Западного военного округа.

Участница акции держит в руках плакат с обращением к командующему ЗВО Роману Бердникову. «Мой сын — солдат срочник под обстрелом в Белгородской области! Бердников! Верни его в часть!!!» — написано на плакате.

Другая пикетчица вышла к зданию военной прокуратуры с обращением к военному прокурору Вячеславу Лабутину: «Срочники на белгородской границе получают ранения и погибают!!! Лабутин — проведи расследование», — написала она.

Фото: RusNews