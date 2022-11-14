Силовики пришли с проверками в заведения сети «АндерСон», основательницей которой является Анастасия Татулова

Силовики пришли с масштабными проверками во все заведения сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон». Об этом в своем Telegram-канале сообщила основательница сети Анастасия Татулова. По словам предпринимательницы, проверки проходят в рамках «операции по окончательному выдворению» ее из страны.

«Полчаса назад во всех партнерских и собственных кафе нашей сети началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны или «в тюрьму или заткнись и катись отсюда», как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника», — написала Татулова.

Предпринимательница сообщила, что за последний год власти много раз подвергли сеть кафе налоговым проверкам, однако каких-либо нарушений в ее работе не нашли. Теперь, по словам Татуловой, они «решили пойти поискать на «местах» с маски-шоу, скорее всего подсунуть что-то планируется».

В мае Татулова написала заявление об уходе с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Свое решение она объяснила расхождением во взглядах с государствам на то, что нужно делать. Предпринимательница также сообщила о давлении на себя и семью — с чьей стороны, она не уточнила.







