В Совете Федерации предложили лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен и дезертирство

Российские сенаторы предложили лишать приобретенного российского гражданства за сдачу в плен. Соответствующую поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве РФ направили в Госдуму, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Сенатор опубликовал в своем Telegram-канале таблицу поправок к президентскому законопроекту о российском гражданстве. Авторами выступили Андрей Клишас, вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, а также сенаторы Григорий Карасин и Виктор Бондарев.

Так, в Совете Федерации предлагают лишать приобретенного гражданства за добровольную сдачу в плен, уклонение от военной службы «путем симуляции болезни», дезертирство, а также неисполнение приказа или сопротивление начальнику.

Ранее президент России Владимир Путин предложил лишать приобретённого российского гражданства за «дискредитацию» российской армии и военные «фейки». Кроме того, согласно поправке, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать осуществление деятельности иностранной или международной НПО, признанной в РФ «нежелательной», призывы к сепаратизму и экстремизму, а также посягательство на жизнь государственного деятеля.