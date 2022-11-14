Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20 на Бали

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении уточняется, что французский лидер «намерен продолжить диалог» с Путиным — по какому вопросу, не уточняется.

Тем временем AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон в рамках саммита G20 также планирует переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином и сказать ему, что «в его интересах тоже оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право».

Президент РФ Владимир Путин не примет участия в саммите «Большой двадцатки», который будет проходить 15-16 ноября на Бали. Вместо него российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.