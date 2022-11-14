Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретились как лидеры США и КНР на Бали

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретились как главы государств перед открытием саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Как отмечает Reuters, лидеры согласились с необходимостью преодолеть политические разногласия для совместной работы над глобальными проблемами.

Эта встреча стала для Байдена и Си первой в качестве национальных лидеров США и КНР, а также после роста напряженности в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тавйань. В ходе встречи глава Китая выразил готовность сотрудничать со своим американским коллегой, чтобы «правильно выстроить отношения» между Пекином и Вашингтоном. Как отмечает Reuters, главными темами обсуждений станут Тайвань, Украина и ядерные амбиции Северной Кореи — те же вопросы входят в повестку саммита G20, который пройдет без участия президента России Владимира Путина.

Отношения США с Китаем в последние годы были испорчены растущей напряженностью по разным вопросам — от Гонконга и Тайваня до Южно-Китайского моря, а также ограничениями США на китайские технологии. Но недавно американские чиновники заявили, что за последние два месяца Пекин и Вашингтон работали над восстановлением двусторонних отношений.

Напомним, правительственный спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя вечером 2 августа, несмотря на предупреждения Китая о возможном ответе. Китай заявил, что рассматривает визиты официальных лиц США на остров как обнадеживающий сигнал лагерю сторонников независимости. Власти КНР считают остров своей территорией и опасаются поддержки демократических властей острова со стороны США.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque