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#Новости

Зеленский посетил недавно освобожденный Херсон

14.11.2022

Он принял участие в церемонии поднятия государственного флага над городом и спел гимн Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага над освобожденным Херсоном. Соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Зеленский исполнил вместе с присутствующими гимн Украины. Отвечая на вопрос, почему он готов рисковать и приезжать в только что освобожденный город, президент ответил: «Нужно поддерживать херсонцев, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, реально поднимаем наш флаг». 

Украинские СМИ и Telegram-каналы делятся кадрами, на которых херсонцы выходят на улицы города, приветствуя освободивших их украинских военных. Они вешают украинские флаги на здания и срывают плакаты «Россия здесь навсегда».

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