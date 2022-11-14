Зеленский посетил недавно освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага над освобожденным Херсоном. Соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Зеленский исполнил вместе с присутствующими гимн Украины. Отвечая на вопрос, почему он готов рисковать и приезжать в только что освобожденный город, президент ответил: «Нужно поддерживать херсонцев, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, реально поднимаем наш флаг».

Украинские СМИ и Telegram-каналы делятся кадрами, на которых херсонцы выходят на улицы города, приветствуя освободивших их украинских военных. Они вешают украинские флаги на здания и срывают плакаты «Россия здесь навсегда».