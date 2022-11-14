«Известия»: авиакомпании получат лишь половину обещанных Superjet 100 по итогам текущего года

Российские авиакомпании по итогам 2022 года получат только 10 самолетов Superjet 100 — это половина от общего числа бортов, которые Минпромторг обещал передать эксплуатантам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

По данным газеты, два Superjet 100 уже пополнили парк Red Wings и один — «Азимута». До конца года перевозчики получат еще только семь машин, одна из которых — со вторичного рынка. Проблемы с поставками связывают с западными санкциями. Сейчас Минпромторг обещает поставить заказчикам все обещанные борты, точные сроки при этом не называются.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано как минимум 19 Superjet-100. Он утверждал, что у России в распоряжении достаточно запасов зарубежной комплектации для ввода бортов в эксплуатацию.















