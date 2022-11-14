«7х7»: морпехов 155-й бригады ТОФ отправили на штурм Павловки после жалоб на большие потери

Один из военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказал редакции «7х7», что после жалобы губернатору на большие потери под Павловкой им вынесли «строгий выговор» и отправили на штурм укрепрайонов. По оценкам собеседника издания, всего потери бригады составили около 500 человек.

Собеседник «7х7» уверен, что командир отправил бригаду на штурм, чтобы «показать в другом ракурсе, сделать красивую картинку и сохранить погоны». По его оценкам, при штурме погибло не менее 100 человек, при этом общие потери в бригаде составили около 500 человек.

«Штурм — это худшее наказание, когда противник хорошо обустроил линию обороны и ее можно прорвать только с большими потерями. Прорвать оборону [при штурме] получилось, но за тот день [погибли военные], дабы подтвердить слова командования, что потери несущественные. Потери подсчитать не могут до сих пор.

Бригаду уже не раз доукомплектовывали. Мы постоянно в бою, живем в домах и окопах. Противник наносит удары и малыми группами постоянно штурмует.

Всем легко говорить об увольнении, но не тогда, когда ты в поле и окопах, где твое мнение никто не спрашивает. А могут еще и наказать, так как здесь нет понятия «закон».

Я обращаюсь для того, чтобы люди узнали правду. СМИ будут сообщать, что потерь нет, про успехи. Но никто не знает, сколько погибло. Реакцию [ждем] больше от общества. Какая реакция у власти — мы уже видели. Может, люди поймут, начнут об этом говорить, и тогда командование, может, поменяет свой подход. И вместо того чтобы отправлять на верную смерть ради красивой картинки, подумает о людях», — приводит издание рассказ военного.

Сегодня Минобороны РФ объявило о взятии Павловки, на большие потери под которой неделю назад жаловались морпехи. В ведомстве уточнили, что село «освободили» в результате «упорных боев». О потерях при этом ничего не сообщили.

Обращение военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о серьезных потерях и плохом командовании распространилось в сети в ночь на 7 ноября. После этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко в видеообращении рассказал, что связался с командирами бригады.



«От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!»‎ — сказал чиновник.

Минобороны РФ также опровергло информацию от имени морских пехотинцев 155-й бригады о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в ходе «тщательно спланированного наступления» на Угледар. По состоянию на 7 ноября военное ведомство оценило потери бригады в 1%.