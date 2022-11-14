«Коммерсант»: в Анкаре проходят переговоры между РФ и США

«Коммерсант» сообщает, что в турецкой Анкаре сегодня проходят переговоры между российской и американской делегациями. Предмет обсуждений не уточняется.

Ранее данная встреча публично не анонсировалась. По данным издания, российскую сторону представляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Кто представляет турецкую сторону, собеседник газеты не сообщил.

Турецкий телеканал ТВ-100 сообщает, что в Анкаре отказались комментировать сообщения о переговорах российской и американской сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече.