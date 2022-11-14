В МВД Турции заявили, что вычислили координаторов теракта в Стамбуле

Турецкие правоохранительные органы выяснили, откуда координировался теракт на улице Истикляль в Турции. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, добавив, что Анкара не принимает соболезнования от США в связи со взрывом.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал Сойлу журналистам. Его слова приводит РИА «Новости».



Глава МВД Турции добавил, что если бы правоохранительные органы оперативно не установили и не задержали причастного к нападению, то сегодня он сбежал бы в Грецию.



Взрыв на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел в воскресенье. Правоохранительные органы расценили его как теракт. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Среди раненых как минимум трое россиян.

«Анадолу»‎ сообщило, что подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Ею оказалась 23-летняя уроженка Сирии. Она попала в Турцию нелегально из района Африн на севере Арабской Республики.

