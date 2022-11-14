Царицынский военкомат Москвы выдал документы на вторую волну мобилизации

В Москве военкомат Царицыно выдал мобилизационные предписания на вторую волну мобилизации. Ранее отсюда не смогли отправить на фронт нескольких человек из-за непрофильных учетных специальностей, сообщила SOTA.

Военкомат выдал повестки шести мужчинам в сроки мобилизации. Но у них оказались неподходящие специальности. Военкомат пытался «исправить»‎ это «недоразумение»‎ и написал военнослужащим другие специальности: например, несколько человек причислил к «стрелкам»‎. Военный комиссар настаивал, что подготовка по этому направлению не требуется.

Теперь, несмотря на окончание мобилизации, мужчинам выдали мобилизационные предписания на «вторую волну»‎.