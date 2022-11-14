Трое россиян пострадали при взрыве в центре Стамбула

Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что во время взрыва в центре города 13 ноября пострадали трое россиян.

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на ул.Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует»‎, — сообщили в Генконсульстве.

Полиция Турции выследила по камерам видеонаблюдения предполагаемую виновницу теракта. Ей стала 23-летняя уроженка Сирии, которая прибыла в Турцию нелегально. Ее отвезли на допрос. После теракта шесть человек погибли, еще 81 пострадали.