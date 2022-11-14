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#Новости

«Это не наше дело»‎: Песков о казни завербованного заключенного наемниками ЧВК «Вагнера»‎

14.11.2022

Он добавил, что в Кремле не знают, насколько информация соответствует действительности

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать казнь кувалдой заключенного Евгения Нуждина, завербованного в ЧВК «Вагнера»‎. Нуждин перешел на сторону Украины, но его обменяли. 

«Нет, у нас никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело»‎, — цитирует Пескова ТАСС.

Сыновья Нуждина рассказали правозащитникам из Gulagu.Net, что их ищет ФСБ. Они подозревают, что им хотят  запретить общаться с прессой. О смерти отца они узнали из соцсетей.



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