«Это не наше дело»‎: Песков о казни завербованного заключенного наемниками ЧВК «Вагнера»‎

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать казнь кувалдой заключенного Евгения Нуждина, завербованного в ЧВК «Вагнера»‎. Нуждин перешел на сторону Украины, но его обменяли.

«Нет, у нас никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело»‎, — цитирует Пескова ТАСС.

Сыновья Нуждина рассказали правозащитникам из Gulagu.Net, что их ищет ФСБ. Они подозревают, что им хотят запретить общаться с прессой. О смерти отца они узнали из соцсетей.