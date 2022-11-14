Обвиняемую в распространении «фейков»‎ журналистку Марию Пономаренко перевели под домашний арест

Журналистку RusNews Марию Пономаренко из Барнаула перевели под домашний арест. С апреля она находилась в СИЗО: ее обвиняют в распространении «фейков»‎ про армию.

Активисты движения «Мягкая сила»‎ сообщили со ссылкой на адвоката сообщили, что решение вынес сегодня Барнаульский суд. Защитник Дмитрий Шитов рассказал, что по делу допросили большую часть свидетелей, а значит, следствие по делу может закончиться уже в этом году.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей. Из СИЗО она сообщала об усугубившихся проблемах с ментальным здоровьем. Летом она говорила также о принудительных инъекциях. В сентябре Мария вскрыла себе вены. Но суды, несмотря на все это, отказывали ей в смягчении меры пресечения.