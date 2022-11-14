Обвиняемую в распространении «фейков»‎ журналистку Марию Пономаренко перевели под домашний арест

Журналистку RusNews Марию Пономаренко из Барнаула перевели под домашний арест. С апреля она находилась в СИЗО: ее обвиняют в распространении «фейков» про армию.
Активисты движения «Мягкая сила» сообщили со ссылкой на адвоката сообщили, что решение вынес сегодня Барнаульский суд. Защитник Дмитрий Шитов рассказал, что по делу допросили большую часть свидетелей, а значит, следствие по делу может закончиться уже в этом году.
У Пономаренко двое несовершеннолетних детей. Из СИЗО она сообщала об усугубившихся проблемах с ментальным здоровьем. Летом она говорила также о принудительных инъекциях. В сентябре Мария вскрыла себе вены. Но суды, несмотря на все это, отказывали ей в смягчении меры пресечения.