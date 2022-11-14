«Коммерсант»‎: в Турции проходят российско-американские переговоры

«Коммерсант»‎ узнал о том, что в Анкате, Турция, начались переговоры представителей России и США. От России во встрече участвует директор СВР Сергей Нарышкин.

Встреча публично не анонсировалась. Подробностей переговоров пока нет, источник отказался сообщать детали и предмет разговора.

Ранее The Wall Street Journal сообщали о том, что США призывали Украину отказаться от жесткой позиции по невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан имел контакты и с российской стороной, но источники говорили, что Вашингтону требовалось лишь не допустить эскалацию конфликта.