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#Новости

СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали

14.11.2022

В МИДе информацию опровергли

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ответ на появившуюся информацию о его госпитализации.

Лавров на видео назвал это «не новой игрой»‎ и что о президенте России Владимире Путине также давно говорят нечто подобное. 

Reuters со ссылкой на власти Бали сообщил, что Лавров посетил больницу в Индонезии, где прошел обследование. Трое индонезийских чиновников рассказывали Associated Press, что министр лечится на острове. Предположительно, речь идет о болезни сердца. Но публично обсуждать этот вопрос они не стали.

Министр прибыл в Индонезию вчера для участия в саммите G20. На встрече не будет присутствовать президент России Владимир Путин. 



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