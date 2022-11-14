СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ответ на появившуюся информацию о его госпитализации.

Лавров на видео назвал это «не новой игрой»‎ и что о президенте России Владимире Путине также давно говорят нечто подобное.

Reuters со ссылкой на власти Бали сообщил, что Лавров посетил больницу в Индонезии, где прошел обследование. Трое индонезийских чиновников рассказывали Associated Press, что министр лечится на острове. Предположительно, речь идет о болезни сердца. Но публично обсуждать этот вопрос они не стали.



Министр прибыл в Индонезию вчера для участия в саммите G20. На встрече не будет присутствовать президент России Владимир Путин.