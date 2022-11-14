Десятки тысяч человек протестовали в Мексике против изменения избирательной системы

Журналисты Reuters сообщили, что в воскресенье на улицах Мексики прошли многочисленные демонстрации против реформы избирательной системы. По новому плану президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, власть может сосредоточиться в руках правительства.

Реформу избирательной системы предложили еще в апреле, но начали обсуждать на прошлой неделе. Лопес обвинял избирательные органы страны в своем поражении на выборах президента в 2006 и 2012 годах. По его мнению, реформа позволит гражданам выбирать избирательные органы и уменьшит влияние экономических интересов на политику. Помимо этого, сократится финансирование политических партий и время их рекламы.

Граждане считают, что реформа приведет к большему контролю избирательной системы президентом.

По оценкам Reuters, в демонстрации участвовали десятки тысяч человек, полиция сообщала о 50 000 протестующих. Организаторы насчитали сотни тысяч человек.

Журналисты отмечают, что это был один из крупнейших маршей против политики Лопеса Обрадора. Граждане опасаются, что демократия в стране в опасности.

Фото: Reuters.