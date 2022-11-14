Вывезенных из Херсона в Крым животных обещали вернуть

«Крым.Реалии»‎* сообщили, что директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков готов вернуть украденных из Херсона животных. Помимо енота, он вывез из города ослицу, волков, ламу, фазанов, цесарок, павлина.

Зубков сказал журналистам, что он готов отдать животных после того, как «власти Херсона дадут команду, что могут их принять»‎. По его словам, сейчас все они в хороших условиях в «Тайгане». Бизнесмен также подчеркнул, что все звери «на временном содержании»‎.

На выходных журналистка Анна Долгарева рассказала, что из Херсона при отступлении вывезли енота. После она начала рассказывать о других вывезенных из Украины животных, требовать «вывода украинских войск»‎ для возвращения животного.

SOTA сообщила, что бизнесмен Зубков, у которого сейчас содержатся херсонские животные, неоднократно был осужден. Одно из последних дел — о травмировании ребенка в «Тайгане» после нападения льва. По этому делу Зубкова отпустили из СИЗО только 27 октября.

«Крым.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.