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#Новости

США введут санкции против транснациональной сети, которая могла закупать военные технологии для России

14.11.2022

Их могли использовать в боях в Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что готовятся новые санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний. Они занимались закупкой военных технологий для России, пишет Reuters

О новых санкциях Йеллен рассказала в кулуарах саммита G20 на Бали. Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Однако подробностей, где находятся компании, она сообщать не стала. 

«Это часть наших более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — сказала Йеллен.

Она также сказала, что США продолжат оказывать Украине финансовую и экономическую помощь. 

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