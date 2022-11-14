США введут санкции против транснациональной сети, которая могла закупать военные технологии для России

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что готовятся новые санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний. Они занимались закупкой военных технологий для России, пишет Reuters.

О новых санкциях Йеллен рассказала в кулуарах саммита G20 на Бали. Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Однако подробностей, где находятся компании, она сообщать не стала.

«Это часть наших более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — сказала Йеллен.

Она также сказала, что США продолжат оказывать Украине финансовую и экономическую помощь.