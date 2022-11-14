В Иркутской области выписали из больницы раненного при стрельбе в военкомате комиссара

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военного комиссара из Усть-Илимска Александра Елисеева выписали из больницы. Его ранил Руслан Зинин — он устроил стрельбу в военкомате 26 сентября, когда началась мобилизация. Его друг погиб в Украине, а брату пришла повестка.

Кобзев рассказал, что Елисеев провел в больнице больше месяца.

Руслан Зинин, по информации «Зоны солидарности»‎, находится в СИЗО-1 Иркутска, где ему не отдавали письма, в том числе от матери. Активисты сообщили, что «Руслан Зинин сидит в СИЗО с чувством выполненного долга — брата после его выстрелов не мобилизовали»‎.

Против Зинина расследуют уголовные дела по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов).