В Магаданской области дружинников смогут привлекать к охране госграницы

В Магаданской области народных дружинников разрешили привлекать к защите государственной границы. Как пишет «Весьма»‎, в регионе восемь народных дружин.

Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки в закон о народных дружинах Колымы. В сферу их деятельности внесли «защиту государственной границы Российской Федерации»‎. Всего в области восемь дружин — две в Магадане, по одной в Оле, Палатке, Сусумане, Сеймчане, Ягодном и Усть-Омчуге.

Дружинники смогут проходить бесплатные медосмотры в клиниках минздрава области, им также обещали предоставлять отдых в санатории.