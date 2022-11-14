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#Новости

В Магаданской области дружинников смогут привлекать к охране госграницы

14.11.2022

Соответствующие полномочия утвердили депутаты областной думы

В Магаданской области народных дружинников разрешили привлекать к защите государственной границы. Как пишет «Весьма»‎, в регионе восемь народных дружин. 

Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки в закон о народных дружинах Колымы. В сферу их деятельности внесли «защиту государственной границы Российской Федерации»‎. Всего в области восемь дружин — две в Магадане, по одной в Оле, Палатке, Сусумане, Сеймчане, Ягодном и Усть-Омчуге.

Дружинники смогут проходить бесплатные медосмотры в клиниках минздрава области, им также обещали предоставлять отдых в санатории. 

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