Башкирский академический театр отменил спектакль по роману Гузели Яхиной

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной. В новости сказано, что Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури поддерживает «спецоперацию», которую Россия «была вынуждена проводить на Украине».
«Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет: «Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен». Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги — работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма. В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара», — заявили в театре.
Авторов постановок с антивоенной позицией вымарывают с афиш по всей России. Спектакли без авторов появились в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, Отменяют и концерты музыкантов, которые выступили против боев в Украине.
Фото: kazanfirst.ru