Башкирский академический театр отменил спектакль по роману Гузели Яхиной

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной. В новости сказано, что Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури поддерживает «спецоперацию»‎, которую Россия «была вынуждена проводить на Украине»‎.

«Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет: «Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен». Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги — работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма. В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара»‎, — заявили в театре.

Авторов постановок с антивоенной позицией вымарывают с афиш по всей России. Спектакли без авторов появились в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, Отменяют и концерты музыкантов, которые выступили против боев в Украине.

Фото: kazanfirst.ru